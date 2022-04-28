BM'den Rusya'ya flaş çağrı

24 Şubat'ra Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna savaşı tüm diplomatik girişimlere rağmen son sürat devam ediyor.

Binlerce hayata mal olan savaştan en çok etkilenenler ise kuşkusuz siviller. Resmi rakamlar milyonlarca sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Ancak bir de o kadar şanslı olmayanlar var. Geçtiğimiz haftalarda Buça'da ortaya çıkan görüntüler sivillerin öldürüldüğünü gözler önüne sermişti.

Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler'den (BM) flaş bir çağrı geldi.

SORUŞTURMALARDA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'yı, Ukrayna'yı işgali sırasında işlenen olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği yapmaya çağırdı.