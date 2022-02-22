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Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgesiyle ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladığı bildirildi.

22.02.2022 - 11:11 |
Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgesini bağımsız ülkeler olarak tanımasının ardından Batı dünyasında yaptırım senaryoları konuşulmaya devam ederken, ilk somut adım ABD'den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "barışı tesis etmek" üzere askeri güç gönderme emri verdiği Donetsk ve Luhansk'la ticari faaliyetleri yasaklayan kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine" yatırım uygulanması ve bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat ya da ihracat faaliyetinde bulunulması yasaklandı. Kararname hükümlerine uymayarak bölge ile ticari ilişkiler yürüten kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Beyaz Saray dün duyurmuştu

Beyaz Saray Putin'in dünyayı alarma geçiren tanıma kararının ardından dün açıklama yapmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden’ın ambargo ile ilgili bir kararname imzalayacağını duyurmuştu. Psaki, “Başkan Biden yakında Amerikalıların Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile yatırım, ticaret ve finansal faaliyetler yürütmesini yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak” ifadelerini kullanmıştı.

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