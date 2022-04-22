Afganistan’da camiye saldırı: 31 ölü, 87 yaralı
Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı. Korkunç saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.
Afganistan’ın Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentindeki bir Şii camiinde gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.
31 ÖLÜ, 87 YARALI
Afgan polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı.
Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de bir okula bombalı Saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken çoğunluğu çocuk olan 17 kişi yaralanmıştı.
Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentinde ise askeri personeli taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralıların olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.