Afganistan’da camiye saldırı: 31 ölü, 87 yaralı

Afganistan’ın Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentindeki bir Şii camiinde gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

31 ÖLÜ, 87 YARALI

Afgan polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı.

Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de bir okula bombalı Saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken çoğunluğu çocuk olan 17 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentinde ise askeri personeli taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralıların olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.