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DünyaABDli film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı
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ABDli film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı

Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna'daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.

02.04.2022 - 10:12 | | ABD, (DHA)
ABDli film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı

'Benim Adım Sam' ve 'Kralın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15ler veya 16lar (Rus Migleri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak ifadelerini kullandı.

Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü. Penn açıklamasında Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir dedi.  

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