AB'den flaş Rus gazı açıklaması! Tarihi duyurdular: Bağımlılığımızı bitireceğiz

Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Versay kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Avrupa Birliği ekonomisinin güçlendirilmesi hakkında bir görüşme düzenlendi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini söyledi.

“Rusya, insanların özgürlüğüne saldırmaktadır"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada, "Burada Ukrayna'nın geleceği, AB'nin ve demokrasimizin geleceği hakkında konuşuyoruz. Kaderimiz, Avrupa ailesinin bir üyesi olan Ukrayna'ya bağlıdır. Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı bağlı olduğumuz tüm ilkelere aykırıdır. Putin demokrasiye, devletlerin egemenliğine ve insanların özgürlüğüne saldırmaktadır" dedi. Leyen konuşmasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu iğrenç saldırısına bugün vereceğimiz tepki, Ukrayna'nın geleceğini ve aynı zamanda birliğimizin ötesine geçerek tüm Avrupa kıtasının geleceğini belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun AB enerjisini yeniden güçlendirmeyi planladığını söyleyen Leyen, "İlk olarak, orta vadede Avrupalı tüketicilere güvenilir, güvenli ve uygun fiyatlı enerji tedariki sağlamaya devam etmek görevimizdir. Bu, arzı çeşitlendirerek ve yenilenebilir kaynaklara büyük yatırımlar yaparak Rus gazına olan bağımlılığımızdan kurtulacağımız anlamına geliyor” dedi. Leyen ayrıca, "Mart ayı sonuna kadar gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına yayılma etkisini sınırlamak için seçenekler sunacağız. Ayrıca Avrupa Birliği'nin daha uzun vadeli bir AB gaz depolama politikası belirlemesi gerekiyor ve bu nedenle komisyon, her yıl Ekim ayının ilk gününe kadar yeraltı gaz depolamasını en az yüzde 90'a kadar doldurmak için bir teklif sunacak. Bu, tedarik kesintisine karşı sigorta poliçemiz olacak” diye konuştu.