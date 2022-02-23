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ABD'den NATO'nun doğu kanadına askeri sevkiyat

ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya 800 asker, 32 adet Apache savaş helikopteri ile 8 adet F-35 uçağı gönderecek.

23.02.2022 - 16:00 | | VARŞOVA (İHA)
ABD'den NATO'nun doğu kanadına askeri sevkiyat

ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki bölgeleri tanımasına tepki olarak NATO'nun doğu kanadındaki ülkelere asker ve teçhizat gönderme kararı aldı. Bu kapsamda ABD tarafından, Yunanistan'da konuşlanmış olan 12 adet A/64 Apache savaş helikopterinin Polonya'ya gönderileceği bildirilirken, Almanya'daki 20 adet A-64 Apache helikopterinin ise Baltık ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

İtalya'daki 800 askerini de Litvanya, Letonya ve Estonya'ya gönderme kararı alan ABD, NATO'nun doğu kanadındaki "çeşitli operasyonel noktalara" ise Almanya'da konuşlanmış olan 8 adet F-35 avcı uçağının gönderilmesine karar verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ayrıca dün yaptığı açıklamada, müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her karışını savunacaklarına, İttifak içinde verdikleri taahhütlere bağlı kalacaklarına dair açık bir sinyal göndermek istediklerini belirtmiş, Avrupa'nın diğer bölgelerinden NATO'nun doğu kanadına asker ve teçhizat sevkiyatında bulunacaklarını söylemişti.

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