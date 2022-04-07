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ABD tarihinde bir ilk! Kongre'de resmen onaylandı

ABD tarihinin ilk siyah kadın yüksek mahkeme yargıcı Ketanji Brown'un görevi Kongre'de onaylandı.

07.04.2022 - 22:54 |
ABD tarihinde bir ilk! Kongre'de resmen onaylandı

Brown yüksek mahkemenin 116. yargıcı olmak için Kongre'de dikkate değer bir destek aldı.

AFP'nin haberine göre, Brown bu onayla birlikte yüksek mahkemenin en kıdemli üyesi olan 83 yaşındaki Stephen Breyer'in yerini alacak. Brown'un yasal kariyerinin başlarında katipliğini yaptığı Breyer, bu yaz mahkemeden emekli olmayı planladığını söyledi.

ABD başkan yardımcısı olarak görev yapan ilk siyahi kadın olan Kamala Harris, Ketanji Brown'un yüksek mahkemeye katılan ilk siyahi kadın olması için Senato oylamasına başkanlık etti ve Brown'un aldığı onayın tarihi niteliğinin altını çizdi.

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