GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünya84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'
HaberlerDünya Haberleri 84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'
ABONE OL

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

Brezilya'da 100 yaşındaki bir adam, aynı şirkette en uzun süre çalışan insan unvanına erişerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza atan Walter Orthmann, gençlere tavsiyelerde de bulundu.

22.04.2022 - 15:54 |
84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan 100 yaşındaki Walter Orthmann, aynı şirkette 84 yıl çalışarak rekora imza attı.

Konuya ilişkin yorumda bulunan Orthmann, "Sevdiğiniz şeyi yapın ve abur cuburdan uzak durun" dedi.

"Çalışmayı sevmelisiniz. Bu istek ve mücadele ruhuyla işe başladım" diyen Orthmann, "Sırf çalıştığını söylemek için herhangi bir iş yapılmaz. Buna katlanamazsınız" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Orthmann, işe şimdilerde RenauxView olarak bilinen ve kumaş üreten bir şirketin fabrikasında başladı. Kısa süre sonra yönetime geçti ve sonunda satış müdürü oldu.

Uzun yaşamanın sırrını paylaşan Orthmann, şöyle devam etti: "Tuz ve şekerden gerçekten kaçınıyorum. Bağırsaklarına zarar veren şeylerden, kola ve diğer gazlı içeceklerden kaçınıyorum. Sadece iyi gelen şeyleri tüketiyorum. Bu gerçekten vücudunuzun sonsuza dek güçlü kalmasına yardımcı olur."

Rusya: Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak
İlgili Haber
Rusya: Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak
Ukrayna'da savaşın dönüm noktası! Kritik şehir Mariupol için peş peşe açıklamalar geldi...
İlgili Haber
Ukrayna'da savaşın dönüm noktası! Kritik şehir Mariupol için peş peşe açıklamalar geldi...
Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
İlgili Haber
Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
Mark Zuckerberg kara listeye alındı
İlgili Haber
Mark Zuckerberg kara listeye alındı

    GÜNCEL HABERLER

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Terör örgütü PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

    Terör örgütü PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Sıradaki Haber
    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

    Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

    Sıradaki Haber
    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Sıradaki Haber