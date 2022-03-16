​Ukrayna'dan dehşete düşüren iddia: Rusya, 500 sivili 'canlı kalkan' olarak kullanacak

Rusya-Ukrayna savaşı bugün 21. gününde. Saldırının başladığı ilk günden beri Rus birliklerinin hedefi olan ve dramatik sahnelere perde olan liman kenti Mariupol'de durum giderek kötüleşiyor. Ukrayna'nın açıkladığı rakamlara göre kentte Rus saldırıları sonucu 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Cehenneme dönen şehirden kaçmayı başaranlar Rus birliklerinin işgali sonrası bölgede çaresizliğin hakim olduğunu söylüyor.

PEŞ PEŞE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Geçtiğimiz hafta kentte vurulan kadın ve doğum hastanesinden gelen görüntüler bir çok hamile kadın ve bebeğin bombaların hedefi olduğunu ortaya koymuştu. Dünyayı sarsan saldırının üzerinden bir kaç gün geçmeden Rus birlikleri bu kez de bir onkoloji hastanesi vurarak yine sivilleri hedef aldı.

HASTANEYİ ELE GEÇİRDİLER, 500 KİŞİ CANLI KALKAN OLMAK İÇİN REHİN TUTULUYOR

Stratejik liman kenti Mariupol'den gelen son haber yine bir hastane ile ilgili. İddialara göre Rus birlikleri güney şehrindeki bir hastaneyi ele geçirdi ve içerideki 500 Ukraynalıyı canlı kalkan olarak kullanmak için rehin tutuyorlar.

Bölge valisi Pavlo Kyrylenko'ya göre Rus güçleri, hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladı. Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanede ise Rus askerlerinin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığını söyleyen Kyrykleenko, "Hastaneden çıkmak imkansız, çok sert ateş ediyorlar" dedi.

PREMATÜRE BEBEKLER ORTADA KALDI

Ancak bölgeden gelen tek acı haber bu değil. Günlerdir aralıksız devam eden bombardımandan kaçmak isteyen binlerce kişi bölgeyi terk etti. Aileler akın akın kaçmaya çalışırken Mariupol hastanelerinde umutsuz sahneler vardı. Şehrin üç numaralı hastanesinde, anne babaları ölmüş ya da kenti terk etmek zorunda kalmış küçük prematüre bebekler savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

RUSYA'YA KİMSE GÜVENMİYOR

Rusya, sivillerin Ukrayna'yı terk etmesine izin vermek için güvenli koridorlar kurduğunu duyurdu, ancak Ukraynalıların güvenli tahliye konusunda Rusya'ya güvenmediği görüldü. Moskova tarafından oluşturulan tahliye yolları, sivilleri çoğunlukla Rusya'ya ve Belarus'a gönderirken, Rusya koridorların açıklanmasından sonra bile şehirleri roketlerle vurmaya devam etti.

Ukraynalı bir yetkili, şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişinin insani yardım koridoru üzerinden Mariupol'dan kaçmayı başardığını ve şehirden ayrılan 4 bin aracın 570'inin Zaporizhzhia'ya ulaştığını belirtti.