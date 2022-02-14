SGK tarafından ödeniyor! Başvurmayan parasını alamıyor, süresi...

SGK'dan alacağı olan vatandaşlar için 5 yıllık zamanaşımı süresi bulunuyor. Bu süre bitmeden başvurmak gerekiyor. Başvuru yapmayan birçok kişi parasını alamıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dışardan prim ödeyerek Türkiye'den de emekli olmak istiyor. Büyük avantaj sağlayan yurt dışı borçlanması ile emeklilik hakkı kazananların SGK'dan emekli ikramiyesini 5 yıl içerisinde alması gerekiyor. Zamanaşımı olduğunu bilmeyen vatandaşlar ise mağdur oluyor.

Posta gazetesinden Ekrem Sarısu okurlardan gelen soruları yanıtladı. Emekli ikramiyesinden, EYT'ye en çok merak edilen soruları cevaplayan Sarısu benzer durumdaki kişilere de yol gösteriyor. İşte o sorular ve yanıtları...

Ekim 1985’te devlet memurluğu görevime başladım. Aralık 1994’te istifa ettim ve yurtdışına (Almanya) gittim. Yurtdışı çalışmalarımı Emekli Sandığı’na borçlanarak hizmet süremi tamamladım ve 2014’te 1’inci derecenin 2’nci kademesinden emekli oldum. O tarihten itibaren emekliyim ve Türkiye’de yaşıyorum. Devlet memuru olarak çalıştığım süreler için ikramiye alabilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan olan alacaklar için 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunuyor. Ödenmeyen emekli ikramiyenizin ödenmesi için emekli olduğunuz tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açarak, ikramiyenizi yargı yoluyla almayı deneyebilirdiniz. 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduğundan dava açsanız bile çok büyük bir ihtimalle süre yönünde reddedilecektir.

PRİMİ TAMAMLADIKTAN SONRA ÇIKACAK EYT’DEN YARARLANIRSINIZ

2 Mart 1973 doğumluyum. Özel sektörde çalışıyorum. Sigorta giriş tarihim 1992’de olup biraz çalışıp askere gittim. 1994’te terhis oldum. Şu an 5350 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa (EYT) çıkarsa yazın askerlik borçlanması yapıp emekli olabilir miyim?

Sigorta başlangıcınızı tarih olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. 23 Kasım 1992’den önceki bir tarihte sigortalı olduğunuzu varsayarsak emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliğinizin 250 gününü borçlanarak priminizi 5600 güne tamamlamanız şartıyla 53 yaşınızı dolduracağınız 2 Mart 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

EYT yasasının; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayıp, aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması bekleniyor. Priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihten sonra çıkacak EYT yasasından yararlanırsınız.

HER DURUMDA 60 YAŞ DOLACAK

1984 doğumluyum. Staj sigortası başlangıç tarihim 15 Eylül 2002. İlk sigortalı işe giriş tarihim 26 Kasım 2006 olup toplamda 4570 gün prim ödemem var. Ne şartlarda ve nasıl emekli olabilirim? 4500 gün ile ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum.

İki şekilde emekli olabilirsiniz. 1) 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte 2430 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte. 2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak. 4500 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz dahi 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.