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    Çalışma HayatıSGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...
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    SGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklama yapıldı. Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. e-Devlet sistemine entegre SMS sistemi üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. Tedavi ve ilaç ödemeleri vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor. SGK tarafından e-reçete numarası, iş göremezlik ödeneği, sigortalı işe giriş-çıkış, muhasebe ödemeleri, sigortalılık ve emeklilik işlemleri ile ilgili vatandaşa bilgi veriliyor. Böylece eczanelerin farklı ilaç vermesi, sağlık kuruluşlarının uygulamadığı sağlık hizmetlerinin ücretini talep etmesi gibi durumların önüne geçilmiş oluyor. Vatandaşların, SMS'teki bilgilerin kendilerine ait olmadığını fark ettiğinde "ALO 170" çağrı merkezini arayarak şikayette bulunması gerekiyor.

    10.04.2022 - 14:28 |
    SGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birçok kişiyi doğrudan ilgilendiren bir açıklama yapıldı. SGK yapılan yazılı açıklamaya ile vatandaşları uyardı. e-Devlet sistemi ile entegre çalışan SMS Bilgilendirme Sistemi'nin vatandaşa ücretsiz olarak sunulduğu hatırlatıldı. 

    TELEFON NUMARALARININ KAYDEDİLMESİ GEREKİYOR

    SGK tarafından yapılan açıklamaya göre; Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin sigortalıya otomatik gönderildiği SMS hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, telefon numaralarını e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik il müdürlüğüne/merkezine başvurarak sisteme kaydettirmesi gerekiyor.

    BİRÇOK BİLGİYE SMS İLE ULAŞILABİLİYOR

    SMS aracılığıyla sigortalı ile hak sahiplerine, ilaçlarını alabilmeleri için e-Reçete numarası, iş göremezlik ödeneği, sigortalı işe giriş-sigortalı işten çıkış, muhasebe ödemeleri, sigortalılık ve emeklilik işlemlerine ilişkin bilgiler kısa mesajlarla iletiliyor.

    Sistem üzerinden, MEDULA Eczane ve MEDULA Optik uygulamalarında hekim tarafından yazılan ilaçların e-reçetesi ile optik e-reçete bilgileri, MEDULA Hastane uygulamasında sağlık kuruluşlarında tedavi görenler adına SGK tarafından ödenen ücret de  vatandaşlara mesaj olarak gönderiliyor.

    Böylece sehven de olsa eczanelerden vatandaşlara farklı ilaç verilmesinin önüne geçilirken, optik e-reçete bilgileriyle alınan gözlüğün doğruluğu teyit edilebiliyor.

    SAHTE FATURANIN ÖÜNÜNE GEÇİLİYOR

    Önemli düzeyde otokontrol sağlayan sistem sayesinde, tedavi olmayan vatandaşı tedavi olmuş gibi gösterip sahte fatura düzenleyen sağlık kuruluşlarının kolaylıkla tespit edilmesi sağlanıyor.

    VATANDAŞIN ŞİKAYET HAKKI

    Vatandaşların, SMS'teki bilgilerin kendilerine ait olmadığını fark ettiğinde "ALO 170" çağrı merkezini arayarak şikayette bulunması gerekiyor.

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