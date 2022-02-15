Polis Özel Harekat (PÖH) İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak yüksek riskli bölgelerde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan personellerden oluşuyor. Polis Özel Harekat personeli olarak görev yapmak isteyenler de “Pöh nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Polis Özel Harekat olamaz? sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

PÖH NASIL OLUNUR?

Polis özel harekat olmak isteyen adayların Polis Eğitim Merkezi’nde eğitim almış olması gerekir. Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, eğitimlerine devam ederken özel harekat polisi olmak istediğini tercihlerine ekleyebilir. Aynı zamanda mesleğine polis olarak devam eden kişilerin de PÖH olmak için başvuru yapma hakkı bulunur. 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile birlikte polisler de özel hareket başvurusu yapabiliyor.

Özel hareket polisi olarak görev yapmak isteyen kişilerin fiziki sınavı ve mülakat sınavını da başarılı bir şekilde geçmesi gerekir. Bu iki sınavdan sonra da adayın polis eğitim merkezinde bu görev için bir eğitim alması ve bu eğitimi başarı ile tamamlaması gerekir. POMEM fiziki yeterlilik sınavı; sıçrama, lastikten geçme, takla, ağırlık taşıma, slalom koşusu ve engel etaplarından meydana gelir.

PÖH ŞARTLARI NELERDİR?

Polislik kadrosunda görev alan kişiler her alan kişiler ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri PÖH olmak için başvuru yapabiliyor. Ama her iki grup adayın da başvuru için belirlenen bazı şartları sağlaması beklenir. Bu kapsamda PÖH adaylarında aranan ilk ve en önemli şart ise, yaş sınırıdır. Bu şarta göre adayların henüz 28 yaşından gün almamış olması gerekir. Adayların silah taşıma engelinin de bulunmaması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

PÖH olmak isteyen adaylar evli ise, hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenir. Aynı zamanda adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma ya da partiye üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır.

PÖH başvurusu sırasında adaylardan KPSS’den alacakları herhangi bir baraj şartı beklenmez. Ama eğitim kriteri olarak başvuran kişinin en az lise düzeyinde eğitim almış olması gerekir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması çok önemlidir. Bu şartları taşıyan kişiler PÖH için başvuru yapabilir.

KİMLER POLİS ÖZEL HAREKAT OLAMAZ?

Daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler ve ya da kamu hakkından yoksun olan başvuru yapamaz. Alkol ve diğer bağımlılıklar nedeni ile tedavi gören kişilerin de polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmaz. Herhangi bir siyasi oluşuma üye olan kişiler de PÖH başvurusunda bulunamaz.