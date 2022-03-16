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    Personel AlımıTÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!
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    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’ne İŞKUR üzerinden proje personeli alacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarından yayınlandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı şartları ne? İşte başvuru şartları!

    16.03.2022 - 13:07 |
    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    TÜBİTAK duyurdu! TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’ne personel alınacak. Adaylar başvurularını 4 Nisan 2022 tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapabilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı şartları ne?  İşte detaylar…

    TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli istihdam edecek.

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 4 Nisan 2022 olarak belirlendi.

    İlanın detayları için tıklayın

    TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi için tıklayın

     

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