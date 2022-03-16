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    Personel AlımıTCDD İŞKUR üzerinden 82 makinist alacak! İşte başvuru şartları!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri TCDD İŞKUR üzerinden 82 makinist alacak! İşte başvuru şartları!
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    TCDD İŞKUR üzerinden 82 makinist alacak! İşte başvuru şartları!

    TCDD personel alımı ilanı yayınlandı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 82 Makinist alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TCDD makinist alımı başvuru şartları ne? İşte TCDD personel alımı 2022 ilanı!

    16.03.2022 - 12:48 |
    TCDD İŞKUR üzerinden 82 makinist alacak! İşte başvuru şartları!

    TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla 82 makinist alacak. TCDD personel alımı ilanı yayınlandı. Başvurular İŞKUR üzerinden 18 Mart 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Peki, TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TCDD makinist alımı başvuru şartları ne? İşte TCDD personel alımı 2022 ilanı!

    TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 82 sürekli işçi alacak. TCDD sürekli işçi statüsünde makinist alımı yapacak.

    TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İşçi Makinist alımı ilanına başvurular 14 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinde üzerinden yapılacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

    İSTENEN BELGELER

    1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

    2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi)

    3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

    4) 1 Adet Adli Sicil Kaydı

    5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Formu

    6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Aday Bilgi Formu

    7) Tren Makinisti Kursuna katılım belgesi

    8) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

    9) KPSS Sonuç Belgesi

    İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

    Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

    7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilecek.

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