Diyanet KPSS’den en az 60 puanla 265 vaiz alacak! İşte Diyanet vaiz alımı başvuru şartları!

Diyanet personel alımı ilanı yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı, KPSS’den en az 60 puanla taşra teşkilatına 265 vaiz alacak. Başvurular 28 Mart’ta başllıyor. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapacak. Peki, Diyanet vaiz alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet vaiz alımı başvuru şartları ne? İşte Diyanet personel alımı ilanı!

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre vaiz alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 4 yıllık dini yükseköğretim mezunu olmaları ve KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

DİYANET VAİZ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecek. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettirecekler. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklar.

DİYANET VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

- Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

- Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

- Bayan olmak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav sözlü olarak Ankara yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

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