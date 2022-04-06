Sağlık Bakanlığı kura canlı yayın linki! Gözler iscisonuc saglik gov tr’de! (Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası canlı izle)

Sağlık Bakanlığı kura canlı yayın linki için araştırmalar yoğunlaştı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alındı. Başvurusu onaylananlar kura çekimi ile işe alınacak. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı kurası https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayımlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı kura canlı yayın linki…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura kurası 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek. Kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara 'da yapılacak. Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.