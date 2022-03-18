ÖSYM duyurdu! KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı! SGK en az lise mezunu 550 sözleşmeli personel alacak!

ÖSYM, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı kılavuzunu yayınladı! Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. SGK’ya 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 teknisyen olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 24 Mart’ta sona erecek. Peki, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM SGK personel alımı başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınladı. SGK personel alımı tercihleri kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başladı. SGK’ya 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 teknisyen olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 24 Mart’ta sona erecek.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.”

SGK PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adaylardan istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde (http://www.sgk.gov.tr) ilan edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu