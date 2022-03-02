ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı için geç başvuru günü bugün. Adaylar, başvurularını bugün saat 23.59’a kadar yapabilecek. Peki, Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı başvurusu nasıl yapılır? İcra Müdürlüğü geç başvuru sınav ücreti ne kadar? İcra Müdürlüğü sınav başvuru şartları ne? İşte detaylar…

ÖSYM’den yapılan duyuru şu şekilde:

“2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) için 2 Mart 2022 (bugün) geç başvuru günündür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (2 Mart 2022) saat 23.59’da sona erecektir.”

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 3 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı için başvuru ücreti 450 TL olarak belirlendi.