Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan geçtiğimz hafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı için başvurular ÖSYM tarafından alınacak. Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar ÖSYM’nin yayımladığı KPSS 2022/7 tercih kılavuzunda yayımlandı. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ne? İşte ÖSYM başvuru ekranı!

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih için başvurular 14 Nisan’da başlamıştı. Adaylar tercihlerini, 21 Nisan 2022 tarihine kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapabilecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU ÖSYM BAŞVURU EKRANI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS-2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzunda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

- Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

- Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

- Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. Maddesinde belirtilen istinalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

- Taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri KGM Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlükleri ve bağlı işyerlerini Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal internet (http://www.kgm.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

- Adayların, tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER İÇİN TIKLAYIN

ALINACAK KADROLAR







