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    Personel AlımıRTÜK 20 uzman yardımcısı alacak
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    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sınavla 20 "Üst Kurul Uzman Yardımcısı" alacak.

    18.04.2022 - 00:58 |
    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, alınacak uzman yardımcılarının bölümleri, kontenjan ve istenen KPSS puan türleri şöyle sıralandı:

    Hukuk (1) KPSSP:4
    Uluslararası İlişkiler (1) KPSSP:34
    Maliye (2) KPSSP:19
    İktisat (1) KPSSP:14
    Kamu Yönetimi (2) KPSSP:29
    İşletme (1) KPSSP:24
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (1) KPSSP:39
    Türk Dili veEdebiyatı (1) KPSSP:3
    Sosyoloji (1) KPSSP:3
    Sosyal Hizmet (2) KPSSP:3
    Tarih (1) KPSSP:3
    İletişim (3) KPSSP:3
    Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (2) KPSSP:2
    Yazılım, Bilgisayar, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği (1) KPSSP:2

    KPSS'den 70 puan ve dil şartı

    Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, 1 Ocak 2022 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, 2020 veya 2021 yılında düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili puan türünde 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

    Ayrıca, adayların Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022 yılında sahip olmaları isteniyor.

    Başvurular ne zaman?

    Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenilmeyecek.

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