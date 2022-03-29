Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kamu personel alımı 2022! Kamu İhale Kurumu sözleşmeli personel alacak! Yayımlanan ilana göre, Kamu İhale Kurumu sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar, başvurularını 15 Nisan 2022 tarihine kadar yapabilecek. Peki, Kamu İhale Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kamu İhale Kurumu personel alımı başvuru şartları!

KAMU İHALE KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 4 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2022 tarihi bitiminde sona erecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar sınava katılabilmek için, Kamu İhale Kurumu’nun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) ilan duyurusunda yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz doldurduktan sonra istenen belgelerin modüle yüklenmesi gerekiyor.

KAMU İHALE KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde beIirtilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin dört 1yıllık bilgisayar mühendisliği, yazıIım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilnıiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yılIık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitiın bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölünılerinden va da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışınıdaki yükseköğretim kurıımlarından mezun olmak

4) Yazılıın, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetiıni konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için aşağıda yer alan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6) Hizmetin gerektirdiği niteliklere muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.

7) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

Adaylarda aranan özel şartlar ise şu şekilde: