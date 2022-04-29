Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzerine 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 30 destek personeli, 5 teknisyen ve 20 büro personeli alınacak. Başvurular 9 Mayıs’ta başlıyor. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı şartları!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alınacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, teknisyen ve büro personeli alacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı şartları!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar; başvurularını e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak. Başvurular 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!

NİTELİK KODU: KGG-1

UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi

ADET: 10

CİNSİYETİ: Erkek

ÖĞRENİM: Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelli olmamak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

NİTELİK KODU: DP-1

UNVANI: Destek Personeli (Temizlik)

ADET: 12

CİNSİYETİ: Erkek

ÖĞRENİM: Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

NİTELİK KODU: DP-2

UNVANI: Destek Personeli (Temizlik)

ADET: 8

CİNSİYETİ: Kadın

ÖĞRENİM: Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

- Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

NİTELİK KODU: DP-3

UNVANI: Destek Personeli (Şoför)

ADET: 5

CİNSİYETİ: Erkek

ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR

- Otobüs kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

- Psikoteknik belgesine sahip olmak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

NİTELİK KODU: DP-4

UNVANI: Destek Personeli (Şoför)

ADET : 5

CİNSİYETİ : Erkek

ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

- Psikoteknik belgesine sahip olmak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

NİTELİK KODU : T- 1

UNVANI : Teknisyen (Elektrik)

ADET : 1

CİNSİYETİ : Erkek

ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

NİTELİK KODU : T- 2

UNVANI : Teknisyen (İnşaat)

ADET : 1

CİNSİYETİ : Erkek

ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarından birinden mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dallarından mezun olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

NİTELİK KODU : T- 3

UNVANI : Teknisyen (Mobilya)

ADET : 2

CİNSİYETİ : Erkek

ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi dalından mezun olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

NİTELİK KODU : T- 4

UNVANI : Teknisyen (Sıhhi Tesisat)

ADET : 1

CİNSİYETİ : Erkek

ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

NİTELİK KODU : BP- 1

UNVANI : Büro Personeli (Lisans)

ADET : 12

CİNSİYETİ : Erkek-Kadın

ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P3

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

NİTELİK KODU : BP- 2

UNVANI : Büro Personeli (Ön Lisans)

ADET : 8

CİNSİYETİ : Erkek-Kadın

ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler veya Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

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