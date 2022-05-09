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    MemurTüm memurları kapsayan yeni karar! 4 madde ile açıklandı ve belli oldu...
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    Tüm memurları kapsayan yeni karar! 4 madde ile açıklandı ve belli oldu...

    Memur olarak çalışan herkesi kapsıyor. Milyonlarca devlet memuru için Anayasa Mahkemesi yeni bir karara imza attı. Bir çalışan sosyal medya hesabı üzerinden, il milli eğitim müdürünün toplantıdaki tavrına yönelik eleştirel bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine memura disiplin cezası uygulandı. Kararı yargıya taşıyan memur, sonuç alamayınca dava Anayasa Mahkemesi'ne gitti. AYM'den dikkat çeken bir karar çıktı. Devlet memurlarının da birer birey olduğu belirtilirken, statüsünden kaynaklanan sınırlamalara tabi olduğu ancak bunun ifade özgürlüğünü feda etmek demek olmadığı vurgulandı. İşte kararın detayları...

    09.05.2022 - 13:33 |
    Tüm memurları kapsayan yeni karar! 4 madde ile açıklandı ve belli oldu...

    Anayasa Mahkemesi, devlet memurlarının sosyal medya kullanımlarında özgürlük sınırlarını belirleyen bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, bir devlet memurunun amirine yönelik eleştiri içeren paylaşımı nedeniyle kınama cezasına çarptırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

    DİSİPLİN CEZASI ALINCA YARGIYA TAŞIDI

    Bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan başvurucu, aynı zamanda bir sendikanın yönetim kurulu üyesi ve şube sekreteri olarak görev yapmaktaydı. Sendika temsilcisi olarak katıldığı bir toplantı sonrasında, il milli eğitim müdürünün toplantıdaki tavrına yönelik eleştirel bir paylaşım yaptı. Bu nedenle aldığı disiplin cezasını yargıya taşıyan başvurucu sonuç alamayınca dava Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

    ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR

    İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi kararında, "Devlet memurlarının da birer birey olduğu, siyasi görüş sahibi olma, ülke sorunlarıyla ilgilenme, tercih yapma gibi sosyal yönlere sahip olma haklarının bulunduğu şüpheden uzaktır" tespitini yaptı.

    'ELEŞTİRİ YAPABİLİR'

    Kararda devlet memurlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını da çizen yüksek mahkeme, devlet memurlarının "gizli kalması gereken bilgileri açıklamama, siyaseten yansız olma, dengeli olma ve görevini aksatmama" kaydıyla ifade özgürlüklerini kullanarak eleştiride bulunabileceklerine hükmetti.

    'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ PEŞİNEN FEDA ETMELERİ ANLAMINA GELMİYOR'

    Kararda son olarak, "Kamu görevlilerinin sahip oldukları statüden kaynaklanan bazı sınırlamalara tabi olmaları ifade özgürlüğü gibi temel bir özgürlüğü peşinen feda etmeleri gerektiği anlamına gelmemelidir" denildi.

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