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    Memur3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!
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    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!

    Memur milyonlarca vatandaş bekliyordu. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin "Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.

    07.05.2022 - 13:10 |
    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!

    Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin "Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.

    Gündemlerinde 2 hassas madde olduğuna da dikkat çeken Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek."

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