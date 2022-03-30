Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu, 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, öğretmen atamalarında yaş sınırı var mı? Öğretmen atama takvimi için sorgulamalar başladı. 2022 mart ayı sona ererken atama müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Özer’in açıklamaları öğretmen adaylarını iyice heyecanlandırdı. Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar için “Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.” ifadesini kullanırken Öte yandan geçtiğimiz haftalarda “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” demişti. Atama takviminin ilerleyen haftalarda netleşmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı da belli olacak.

Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Geçtiğimiz yıllarda öğretmenlik için 40 yaş sınırı vardı ve bu kaldırıldı. Şuan öğretmenlik yapmak isteyen kişiler için yaş sınırı yoktur. 40 yaşında olan mezunlarda istekleri ve atamalar üzerine öğretmenlik görevlerine başlayabilirler.