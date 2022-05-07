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    MemurÖğretmen atamaları ne zaman olacak? 2022 öğretmen atama takvimi yayımlandı mı?
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    Öğretmen atamaları ne zaman olacak? 2022 öğretmen atama takvimi yayımlandı mı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Atama müjdesi sonrası öğretmenler atama takvimi ile ilgili aramalarını artırdı. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen atama takvimi yayımlandı mı?

    07.05.2022 - 17:37 |
    Öğretmen atamaları ne zaman olacak? 2022 öğretmen atama takvimi yayımlandı mı?

    Öğretmen ataması ile ilgili aramalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, ‘Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız.’ açıklamasında bulunmuştu.

    ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    2022 yılı için öğretmen ataması çalışmaların devam ettiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. Ancak henüz öğretmen atama takvimiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

     

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