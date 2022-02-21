Memur ve emekli milyonların beklediği düzenlemede yeni gelişme! Maaşlara ve ikramiyelere zam, mayısta...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında rota belirlendi. Öncelikle hiyerarşik düzen içinde ek göstergeler artırılarak bir adalet sağlanacak. Sonra Mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelecek… Öncelikle hangi konular ele alınacak. Ek göstergeler nasıl belirlenecek. Kimin ek göstergesi kaç olacak?

1995'TEN KALMA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelendiğinde ek gösterge rakamlarının büyük ölçüde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirlendiği görülüyor.

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde en son 1995 yılında ek gösterge rakamlarında bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak artış yapılmıştı.

Ancak; zaman içerisinde bazı meslek grupları için ek gösterge rakamındaki artış yapılarak bir dengesizlik ortaya çıkartıldı. Burada adaletin sağlanabilmesi için bu artışlar diğer meslek gurubundaki artışları da zorunlu hale getirdi.

Örneğin, yükseköğretim kurumlarındaki mevcut idari yapıya göre üniversitelerde idari yönetimin başı olan ve rektöre bağlı olan Genel Sekreter unvanının ek göstergesi (3600), Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet yürüten Daire Başkanı unvanının da ek göstergesi (3600), Genel sekreterlik biriminde görev yapan ve hiyerarşik olarak daire başkanı unvanından daha üst olan Genel Sekreter Yardımcı unvanının ek göstergesi ise (3000)'de kaldı.

Benzer şekilde, hiyerarşik kademelerde Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve il idare kurulu üyesi olan İl Müdürünün ek göstergesi 3600'dür. Diğer taraftan, söz konusu kadrolardan hiyerarşik olarak sonra gelen Şube Müdürlerinin ek göstergesi (2200) iken, istatistikçi ve matematikçi unvanının ek göstergesi (3000)dür.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

Kamu personel sistemindeki ek gösterge konusunun çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilecek.

ÇALIŞMADA İZLENEN YOL

A) Öncelikle 657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek devlet teşkilatında hiyerarşik yapı içerinde yer alan unvanların ek göstergeleri inceleniyor. Bunlardan bazıları

1)"-Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan; Genel müdür yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı, kariyer uzman/müfettiş vb, ve diğer kadrolar

2) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan; Genel sekreter ve yardımcıları, daire başkanı ile fakülte ve yüksekokul sekreteri vb kadrolar

3) Büyükşehir belediyeleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan; -Genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı vb kadrolar ile aynı düzeydeki kadroların ek göstergelerinin görevin önemi, sorumluluğu ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak inceleniyor.

4) Bu ayamada 657 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde yer alan bakanlıklar, yargı kuruluşları, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile yükseköğretim kuruluşlarında görev yapan ve ek göstergeleri 3600 ile 3000 olarak tespit edilmiş bulunan kadrolar (I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık il ve bölge müdürü ve yardımcıları, Grup Başkanı, Enstitü Başkan Yardımcısı, Müdür vb.) ek göstergelerinin görevin önemi, sorumluluğu ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak mercek altına alınıyor.

5) 657 sayılı Kanunun (I) sayılı cetvelin "Sağlık Hizmetleri Sınıfı"nın (b) bendinde yer alan "Diğer sağlık bilimleri lisansiyeri" arasında bulunan diyetisyen, fizyoterapist vb. unvanlı kadrolarda inceleniyor.

6) Bölge Müdürü, il müdürü ,Şube müdürleri, Müdür, şef ve diğer kadrolar

B) Çalışma yöntemi olarak yine kamu kurumlarında yer alan unvanlar yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1 ve 2 sayılı cetvelde yer alan tüm unvanlar ; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi dikkate alınarak hiyerarşik yapı eksenli yeniden tasnif edilecek.

C) Son olarak da ek gösterge düzenlenmesinden yararlanmayan kamu çalışanlarına ek gösterge verilmesi konusu gündeme gelecek : Örneğin Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek. Ek gösterge konusunda bütçe imkanları önem arz ediyor. Kademeli geçiş sağlama da masada. Böylece Tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorununun çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. (Sabah)

İŞTE MESLEK MESLEK TASLAKTAKİ YENİ EK GÖSTERGELER

HER UNVANA YENİ EK GÖSTERGE

Kadro unvanı Ek gösterge Mevcut Önerilen

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 8000 8000-9000 arası

Bakan Yardımcısı 8000 8500

Diyanet İşleri Başkanı 8000 8500

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 7100 7600

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 7000 7500

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 7000 7500

Genel Müdür Yardımcıları 5300 5800-6400

TÜİK Başkan Yardımcıları 5300 5800-6400

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3000 3600

Mülki İdare Hizmetleri, Vali 7600 8100

Bakanlıklarda Daire Başkanı 3600 4300-4800

Bakanlık Müşaviri 3600 4300-4800

Bakanlık Bölge Müdürü 3600 4300-4800

Şube Müdürleri 2200 3600