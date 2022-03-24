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    MEB resmen duyurdu, tarihler belli oldu!

    MEB'den son dakika kararı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu. Tarihler belli oldu. Müdür ve müdür yardımcısı olmayı planlayanları ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayımladı. 2022 Yılında ilk defa ve yeniden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi listelendi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işleminin yapılmayacağını da açıkladı.

    24.03.2022 - 12:27 |
    MEB resmen duyurdu, tarihler belli oldu!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. MEB, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayımladı. MEB 2022 yılı yönetici atama takvimi açıklandı. Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için atama başvuru tarihleri netleşti. 2022 yılı İlk Defa ve Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi haberimizde...

    Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri ektedir.

    İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    MEB resmen duyurdu, tarihler belli oldu

    MEB resmen duyurdu, tarihler belli oldu

    ÖĞRETMENLERİN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR 2022 YILI KARARI ÇIKTI

    Öte uyandan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işleminin yapılmayacağını açıkladı. Buna göre; 2022 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemleri yapılmayacak.

    MEB'in 22 Mart 2022 tarihli kararına göre, 2022 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2022 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2022 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir." denildi.

     

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