KPSS atama puanları! Sağlık Bakanlığı KPSS taban puanları (Ortaöğretim, Ön lisans, lisans yerleştirme taban puanları)
KPSS atama puanları, Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının açıklanmasıyla sorgulanmaya başlandı. KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanınca gözler Sağlık Bakanlığı atama taban puanları için ÖSYM sayfasına çevrildi. İşte Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans Sağlık Bakanlığı KPSS taban puanları…
Sağlık Bakanlığı KPSS yerleştirme taban puanları ÖSYM’nin KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla araştırılıyor. İşte KPSS atama puanları…
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TABAN PUANLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
1-https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidin.
2- Sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklayın.
3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla birlikte şifrenizi girip sonuçlarınızı öğrenin.