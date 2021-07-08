Mazeret izni nedir, yılda kaç gün mazeret izni kullanılır? Mazeret izni hangi durumlarda kullanılır?

Mazeret izni, işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işle alakası olmayan, kendi özel hayatı ile ilgili herhangi bir konu nedeniyle sahip olduğu bir izin türüdür. Mazeret izni, İş Hukuku çerçevesinde verilen bir haktır. Mazeret izni, yıllık izinden farklıdır.

Mazeret izni ile idari izinin de birbirine karıştırılmaması gerekir. İdari izinde işçinin izin kullanma inisiyatifi tamamen işverendeyken, mazeret izni işçinin kendi inisiyatifinde olan bir haktır ve istediği zaman bu izni kullanma hakkına sahiptir. İşveren istemezse işçi, idari izin hakkını kullanamaz. Ama mazeret izninde işverenin onayına gerek yoktur.

YILDA KAÇ GÜN MAZERET İZNİ KULLANILIR?

4857 sayılı İş Kanunu, mazeret izni sürelerini işçinin izni kullanma nedenine göre farklı sürelerde belirler. Mazeret izin süreleri şu şekildedir;

İşçinin evlenmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni süresi 3 gün,

İşçinin çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının ya da kardeşinin vefat etmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni 3 gün,

İşçinin evlat edinmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni süresi 3 gün,

İşçinin eşinin doğum yapması durumunda ise kullanabileceği mazeret izin süresi de 5 gün olarak belirlenmiştir.

İşçinin en az %70 engele sahip olan ya da sürekli tedavi gerektiren bir hastalığı olan çocuğu varsa o çocuğun tedavisi için 1 yıl içinde bölerek ya da tek seferde 10 güne kadar mazeret izni kullanma hakkı vardır. Bu izinden yararlanmak istiyorsanız hastalık raporu ile bunu ispat etmeniz gerekiyor. Engellilik durumunda mazeret iznini ise, ebeveynlerden sadece biri kullanabilir.

Mazeret izinleri iş günü olarak değil, takvim günü olarak belirlenen bir izin türüdür. Kısacası, cumartesi günü evlendiyseniz 3 günlük olan mazeret izniniz cumartesi günü başlar ve pazartesi gününün sonunda ise biter.

MAZERET İZNİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Mazeret iznini farklı durumlar için farklı sürelerde kullanılan bir izin türüdür. Mazeret izni, 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre farklı şekillerde düzenlenmiştir. 4857 sayılı kanuna göre ise, mazeret iznini şu durumlarda kullanabilirsiniz;

- İşçi evleniyor ise,

- İşçi eşini, evladını, anne, babasını ya da kardeşini kaybettiyse,

- İşçi evlat edinirse,

- İşçinin eşi doğum yaptığı zaman,

- İşçinin çocuğunun hastalanması durumunda,

İşçinin en az %70 oranında engele sahip olan bir çocuğunun olması durumda da onun sürekli bir tedavi süreci bulunması durumunda mazeret izni kullanabilir. Engelli çocuğun ebeveynlerinden sadece biri mazeret izni hakkını kullanabilir. Hastalığın engelli raporu ile ispat edilmesi durumunda mazeret izin hakkını isteyen ebeveyn kullanabilir.