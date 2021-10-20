Jandarma nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler jandarma olamaz?

Jandarma olabilmek için belirlenmiş olan tüm şartlara sahip olan kişiler, jandarma olabilir. Fakat bu şartlardan bir ya da birkaçını sağlamayan kişiler jandarma olamaz. Jandarma olacak kişilerin tüm şartları sağlaması ve görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun olmaması gerekir.

Jandarma Nasıl Olunur?

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, başkentimiz Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ve Güvercinlik mevkiinde yer alıyor. Asıl yerleri burası olmakla birlikte ülkenin her yerinde ve hatta yurt dışında da görev yapar.

Jandarma astsubay olabilmek için öncelikle adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Sonrasında her yıl başvuru kılavuzunun içinde açıklanan lisans, ön lisans ya da bu programlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki yüksekokullardan mezun olmuş veya göreve kabul tarihine kadar okuldan mezun olabilecek durumda olmanız gerekir. Aynı zamanda jandarma astsubay olabilmek için lisans mezunu olan adayların, KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek yani (P3) puan türünden, ön lisans mezunu adayların da Genel Kültür ve Genel Yetenek yani (P93) puan türünden minimum 60 puan almaları gerekir.

Jandarma Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Jandarma olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken şartlar ise şunlardır;

T.C vatandaşı olmak,

Vücutta yanık, dövme, çizik gibi izlerin bulunmaması

Diş yapısının kusursuz olması

2 senelik üniversiteleri bitiren kişilerin 26 yaşını aşmamış olması

4 senelik fakülteleri bitiren kişilerin 28 yaşı aşmamış olması

Lise ya da dengi okullardan mezun olmak

2 yıllık ya da 4 yıllık fakültelerden mezun olmak

Vücut yapısında kusur olmaması, düzgün olması ve sağlam olması

TSK'nın belirlemiş olduğu boy ölçülerine sahip olmak

Evli, çocuklu olmamak ya da herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız bir şekilde birlikte yaşamamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

Erkek olmak,

Öğrenimini yurtdışında bitiren kişilerin diplomalarının yurt içinde de geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış denklik belgeleri olması ve tüm bunları başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek

Tüm bu şartları taşıyan kişiler, askeri hastaneye sevk edilerek sağlık raporu alır. Bu sayede sınavlara girebilirler.

Kimler Jandarma Olamaz?

Jandarma olabilmek için belirlenmiş olan tüm şartlara sahip olan kişiler, jandarma olabilir. Fakat bu şartlardan bir ya da birkaçını sağlamayan kişiler jandarma olamaz. Jandarma olacak kişilerin tüm şartları sağlaması ve görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun olmaması gerekir.