İhbar süresi nedir, nasıl hesaplanır? İhbar süresi ne zaman başlar, bu sürede iş arama izni nasıl kullanılır?

İhbar süresi karşılıklı olarak hesaplanır. Çünkü bu süreler, işçiyi de işvereni de bağlar. İhbar süresine uymayan taraf, bu süreye ilişkin belirlenmiş olan ücret tutarında tazminat öder. Buna ihbar tazminatı ismi verilir. İşveren, bildirim süresine ait olan ücreti peşin ödeyerek de iş sözleşmesini istediği zaman feshedebilir.

İhbar Süresi Nedir?

İş Kanunu gereğince, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin fesih edilmeden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Buna ihbar süresi ya da bir diğer adı ile de ihbar öneli ismi verilir. İstisnalar hariç olmak üzere genellikle iş sözleşmeleri, “belirsiz süreli” olacak şekilde yapılır.

İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır?

İhbar süresi, işçinin çalıştığı iş yerindeki çalışma süresine göre tespit edilir ve hesaplanır. Buna göre, ihbar süresi işi 6 aydan az olan işçi için iki hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için dört hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için altı hafta, 3 yıldan fazla olan işçi için de sekiz hafta olarak belirlenir. Bu belirlenen süreler ise, asgari olarak hesaplanır. Bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile bu süreler artırılabilir ama azaltılamaz.

İhbar süresi karşılıklı olarak hesaplanır. Çünkü bu süreler, işçiyi de işvereni de bağlar. İhbar süresine uymayan taraf, bu süreye ilişkin belirlenmiş olan ücret tutarında tazminat öder. Buna ihbar tazminatı ismi verilir. İşveren, bildirim süresine ait olan ücreti peşin ödeyerek de iş sözleşmesini istediği zaman feshedebilir.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

Genellikle iş yerleri, işten çıkış bildirimlerini mesai saati bitimine yakın bir zaman diliminde söylemeyi tercih eder. İşçiye iş saati başında işten çıkarılacağı söylenmediği sürece, ihbar süresi bildirimin ertesi gününden itibaren başlamış kabul edilir. İki hafta ihbar süresi olan biri için, bildirimin yapıldığı tarihin ertesi gününden başlayarak 14 gün sayılması gerekir. 14. gün iş sözleşmesi ise, feshedilmiş olur.

Süreler kanunda hafta olarak belirlenmiştir. İhbar süresi, takvim günü olarak hesaplanır. Hafta sonları ve resmi tatillerin tamamı da ihbar süresinin içinde sayılır. İhbar süresi, bildirimin yapılacağı güne göre belirlenir. İşçinin işten çıkacağının ihbar edileceği gün, işçinin kıdem süresi kadar, ihbar bildirimi süresi göre belirlenir.

İhbar Süresinde İş Arama İzni Nasıl Kullanılır?

İhbar süresi boyunca, firmalar çalışanlarına günlük olarak 2 saat iş arama izni verir. Çalışan personeller istedikleri takdirde, tüm iş arama sürelerini birleştirerek toplu olarak da kullanma imkanı bulabilir. Eğer toplu kullanılmak istenmiyorsa işçi, günlük olarak 2 saat kadar iş arama hakkına sahiptir.

İşveren personellere gün içinde 2 saati geçmeyecek bir şekilde, iş aramasına izin verir. Kanunen, ihbar süresi boyunca günlük olarak 2 saat iş arama hakkına sahiptir. İşveren, işçiye yeni bir iş bulması için gereken iş arama iznini iş saatleri içinde olacak şekilde ve ücret kesintisi yapmadan vermek zorundadır.