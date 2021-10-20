Hakim nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler hakim olamaz?

Hakimlik görevi, çok önemli bir meslek dalıdır. Hakimler, suçluların yargılanmasını ve toplumdaki adaletin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Hakimler tarafsız bir şekilde kimsenin ve hiçbir şeyin baskısı altında kalmadan görevini yürütmek zorundadır. Hakimler, dava dosyalarını inceler ve gerektiğinde bilirkişi raporlarına başvurur. Aynı zamanda yeni düzenlemeleri takip etmeleri de gerekir.

Hakim Nasıl Olunur?

Hakim olmak için öncelikle üniversitenin hukuk fakültesini bitirme şartı vardır. Bu nedenle de mutlaka bir lisans eğitimi almak gerekir. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olan kişiler de idari yargı hakimi olma imkanı bulabilir. Bu fakülteden mezun olan kişilerin ise yine hakimlik sınavlarına girerek en az 70 puan alması gerekir. Ardından iktisadi ve idari bilimler fakültesi için ayrılan kontenjana göre hakimlik ataması yapılabilir.

Hakim Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Hakim olmak için gereken bazı şartları vardır. Bu şartları yerine getiren kişiler ancak hakimlik mesleğini icra edebilir. Hakim olabilmek için yasalar ile belirlenmiş olan ilk şartlardan birisi ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler hakimlik mesleğini icra edemez. Hakimlik mesleğini yapabilmek için lisans mezunu olmak şarttır. Lisans mezunu olanlar içinden ise sadece hukuk fakültesi mezunları kabul edilir. Yani hakim olabilmek için mutlaka hukuk fakültesi bölümünden mezun olmanız gerekir.

Hakim olabilmek için 40 yaşını tamamlamış olmak gerekir. Hakim olabilmek için aranan bir diğer şart ise sadece hukuk fakültesi mezunu olan kişiler için hakimlik sınavları bulunur. Hakimlik sınavlarından en az 70 puan alan kişiler hakim olmaya layık görülür. Aynı zamanda hakim olabilmek için adayın sicilinin de temiz olması gerekir. Yüz kızartıcı bir suç işleyen ya da devlete ve vatana karşı işlenen suçlardan yargılanan kişiler hakim olamaz. Bu nedenle de sabıkalı olmamanız hakim olabilmeniz için çok önemlidir.

Hakimlik görevi, çok önemli bir meslek dalıdır. Hakimler, suçluların yargılanmasını ve toplumdaki adaletin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Hakimler tarafsız bir şekilde kimsenin ve hiçbir şeyin baskısı altında kalmadan görevini yürütmek zorundadır. Hakimler, dava dosyalarını inceler ve gerektiğinde bilirkişi raporlarına başvurur. Aynı zamanda yeni düzenlemeleri takip etmeleri de gerekir.

Kimler Hakim Olamaz?

Hukuk fakültesi mezunu olmayan kişiler hakimlik yapamaz. Fakat iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları idari hakim olabilir. Aynı zamanda yüz kızartıcı suç işlemiş olanlar ve devlete karşı yapılan suçlardan yargılanan kişiler hakimlik görevi yürütemez. Hakim olmak isteyen kişilerin hakim olma şartlarını taşıması gerekir.