Gardiyan nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler gardiyan olamaz?

Yaş şartı ise en az 18, en fazla ise 30 yaş olarak belirlenmiştir. Sınava başvuru yapacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 30 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Ayrıca bazı farklı pozisyonlar için yaş şartı değişebilir. Bunun yanında gardiyan olarak başvuru yapan kişiler aynı kurumda katiplik, şoförlük ve bunlara benzer işlerde yapabilir. Bundan dolayı farklı işler için özel şartlar belirlenmektedir.

Gardiyan Ne İş Yapar?

Gardiyan mesleğinin ismi günümüze gelindiğinde infaz koruma olarak geçmektedir. Yani gardiyan olmak isteyen kişiler infaz koruma memuru olarak görev yapmaktadırlar. Son yıllarda infaz koruma olmak isteyen çok sayıda kişi olduğu görülmektedir. Bu mesleğin yaptığı iş ise genel olarak cezaevlerinde ve ıslahevlerinde geçmektedir. Yani bu yerlerde tutuklu olan kişilerin deneyimlerinden gardiyanlar sorumludur. Bunun yanında gardiyanların daha birçok sorumlu oldukları durumlar bulunmaktadır.

Gardiyan Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Gardiyan olmak isteyenlerin öncelikle lise mezunu olmaları gerekmektedir. En az lise mezunu olan kişiler gardiyanlık sınavına başvuru yapabilir. Ayrıca en az lise mezunu şartı arandığı için üniversite mezunu olan kişilerinde gardiyan olma şansları bulunmaktadır.

Gardiyan olacak kişilerin KPSS sınavına da girmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan en az 70 puan alan kişiler gardiyanlık sınavına başvuru yapabilir.

Diğer önemli bir şart ise güvenlik soruşturması ile boy ve kilodur. Güvenlik soruşturması olumlu olan kişiler gardiyan olma şansını elde edebilir. Boy ise kadınlarda en az 160 cm, erkeklerde ise en az 170 cm olması gerekmektedir. Ayrıca boy ve kilonun da orantılı olması lazımdır.

Yaş şartı ise en az 18, en fazla ise 30 yaş olarak belirlenmiştir. Sınava başvuru yapacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 30 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Ayrıca bazı farklı pozisyonlar için yaş şartı değişebilir. Bunun yanında gardiyan olarak başvuru yapan kişiler aynı kurumda katiplik, şoförlük ve bunlara benzer işlerde yapabilir. Bundan dolayı farklı işler için özel şartlar belirlenmektedir.

Gardiyan olacak kişilerin askerlik görevini yapmış veya askerlik ile ilgisinin bulunmaması gerekmektedir.

Gardiyan olacakların, sağlık raporunda gardiyan olmak için elverişli olduğunu göstermesi lazımdır.

Kimler Gardiyan Olamaz?

- En az lise mezunu olmayan kişiler,

- Erkeklerde 170 cm'den, kadınlarda ise 160 cm'den kısa olanlar,

- Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar,

- KPSS'ye girmemiş veya KPSS'den en az 70 puan alamamış olanlar,

- Askerlikle ilgisi olanlar,

- Gardiyanlık yapmaya engel sağlık problemleri olanlar gardiyan olamaz.

Gardiyan Ne Kadar Maaş Alır?

Mesleğe yeni başlayan bir gardiyan 4000 TL'ye yakın bir maaş almaktadır. Bu maaş çalışılan yer, ek ödemeler vs. ile 4600 TL ve üzerine kadar çıkabilmektedir.