SGK'ya başvuranın hesabına yatıyor! SSK, SGK Bağkur'lu, dul, yetim hepsini kapsıyor, 10 yıl prim şartı ve...

Dul ve yetim aylığı ile ilgili birçok soruyu binlerce kişi merak ediyor. Kimler dul, yetim aylığı alabilir? Dul, yetim aylığı almak için şartlar nelerdir? Dul, yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

1-Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

2-Eşimden 4/a'dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/a'dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

3- 4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.

4- 4/a ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a'ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a'lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

5-Eşimden 4/b'den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/b'den (Bağ-kur) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

6 -5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir. Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir; *Eş : yüzde 75 *Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : yüzde 50 *Eş, 1 yetim : yüzde 60 yüzde 30 *Eş, 2 yetim : yüzde 50 yüzde 25, yüzde 25 *Tek yetim : yüzde 50 *2 yetim : yüzde 40, yüzde 40

7-Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

8-Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile bu durumu kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.

9-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Yetim aylığı 5434 sayılı emekli sandığı kanununa göre bağlanmış ise Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez. Bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı kanuna göre bağlanmış ise sigortalı olarak çalışması halinde aylıkları kesilir.

10-Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

11-Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden babamdan erkek yetim aylığı alan üniversite öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Erkek yetimlere 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde orta öğretimde 20, yükseköğretimde 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır. Bu şartları taşımayanlara aylık bağlanabilmesi için malullük ve muhtaçlık şartları aranmaktadır. Yetim aylığınız isteğe bağlı sigortalı olmanız halinde kesilmeyecektir.

12-Emekli Sandığından kız yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

13-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur

14-Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

01.10.2008 tarihinden sonra; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunlu dur.

15-Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

16-Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden kişilerin varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

İlgililerin kanuni varislerine ödeme yapılabilmesi için Kurumumuza ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır; *Veraset ilamı (Aslı veya tasdikli örneği), veya noterden alınmış mirasçılık belgesi, *Veraset ilamında adı geçen varislerin talep dilekçeleri, *Veraset ve intikal vergisinden muaf veya vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak, resmi mühürle tasdik edilmiş belge.

17-Emekli Sandığından aylık alıyorum. İkamet adresim değişti, nereye bildirmem gerekir?

Adres değişikliğinizi belirtir dilekçenizi, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad.No:706437 Sıhhiye/ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir

18-Eşimden, Emekli Sandığından dul maaşı alıyorum. Annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, aylık tercih etme hakkım var mı?

Dilekçe ile aylık tercihi müracaatında bulunulması halinde tercih ettiği aylık bağlanabilecektir.

19-Eşim Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti. Eşimin ölümünden sonra doğum yaptım, çocuğuma maaş bağlanır mı?

Emeklinin ölümünden önce hamile kaldığınız çocuğunuza, doğum tarihini takip eden aybaşından itibaren maaş bağlanır.

20-Emekli Sandığı Emeklisi eşimden boşandım. Müşterek çocuklarımıza ve bana, dul-yetim aylığı bağlanır mı?

Yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm halinde olabilir. Boşanan eşe müşterek çocukları olsa dahi maaş bağlanmaz.

21-Babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, ben Reddi Miras Davası açtım. Bu durumda Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Reddi Miras Davası açmanız, aylık almanıza engel bir durum değildir. Ancak mirastan iskat(men) edilme durumunda aylık alamazsınız.

22-18 yaşımı bu yıl doldurdum. Haziran ayında liseden mezun oldum, aynı dönemde üniversiteyi kazandım. Ara dönemdeki aylıklarım ödenir mi?

Orta öğrenimi bitirmiş ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlamış iseniz aylıklarınız kesintisiz ödenir

23-Eşim, hakkı olan 3 aylık maaşını alamadan vefat etti. Ne yapmam gerekir?

Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığımıza dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, bankadan iade edilen miktar, vefat tarihi itibarı ile incelenerek varislere ödenecektir.