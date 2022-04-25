Emekliye karşılıksız 5.250 TL! Zam geldi, başvuran alıyor

Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızdan promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor. Bunun için emeklinin emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi yeterli.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

3 AY ERTELEMELİ KREDİ

TEB: Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınının emekli maaşını bankaya taşıyan emekliler toplamda 5 bin 250 TL ödeme alabilecek.

Şekerbank: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 2 bin TL’ye varan promosyon sağlıyor. Banka ayrıca emekli müşterilerine, avantajlı faiz oranıyla 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı ve eve teslim maaş uygulaması sunuyor. Kampanya nisan sonuna kadar geçerli.

İş Bankası: Emeklilere 2 bin 500 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca maaşını bankaya taşıyanlar 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan kazanırken, ek Maximum kartları da aidatsız kullanma fırsatı yakalıyor. Kampanya, 30 Haziran’a kadara maaşını bankaya taşıyanlar için geçerli olacak.

YAKININI GETİRENE EK ÖDEME

Akbank: SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilere 2 bin 750 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Buna göre aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor. Kampanya, 31 Mayıs’a kadar maaşını bankaya taşıyanları kapsayacak.

Denizbank: Emekli maaşını bankadan alan ve bir otomatik ödeme talimatı veren emekliler 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli.

Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 2 bin 750 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği ‘yakınını getir’ kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödemede bulunuyor.

HOŞ GELDİN FAİZİ SUNUYOR

ING Türkiye: Maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 5 emekli arkadaşını daha bankaya taşıyanlar ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 4 bin TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Kampanya 31 Mayıs’a kadar geçerli.

Yapı Kredi: 30 Nisan’a kadar süren kampanyayla maaşını bankaya yatıranlara 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca bankanın emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay ‘hoş geldin’ faizi avantajlarından faydalanırken, kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayanlara, her bir kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor.

QNB Finansbank: Banka emeklilere 2 bin 750 TL’ye varan promosyon veriyor. Ayrıca banka emekli müşterilerine yurtiçi diğer tüm banka ATM’lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekme hakkı da sunuyor.