Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız. Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz."

TRT Haber Muhabiri Duygu Özdemir konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: "Alım gücü yükseltilecek, dar gelirlilerin alım gücü yükseltilecek. Dün Kabine toplantısını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Temmuz ayını işaret etti. Temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışıyla alım gücünün iyileştirileceğini söyledi.

GÖZLER TEMMUZ AYI MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ

Düzenlemenin detaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. “Hükümetimiz çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaları yürütüyor” dedi.

Vedat Bilgin, gerçekleştirilecek düzenlemeyle birlikte alım gücünün iyileştirileceğini söyledi. Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini belirtti. 'Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi belirleyeceğiz' dedi. Gözler de bu açıklamanın ardından temmuz ayı maaşına çevrildi."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili konunun 3600 ek göstergeden sonra programda olduğunu kaydetti.