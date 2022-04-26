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    EmekliEmekli maaşları ile ilgili son dakika zam kararı! En düşük emekli aylıkları artıyor! Tarih verildi...
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    Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam kararı! En düşük emekli aylıkları artıyor! Tarih verildi...

    Emekli aylıkları ile ilgili son dakika kararı! En düşük emekli maaşlarında artış yapılacağı duyuruldu ve tarih verildi. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Sürprizimiz olacak' dedi ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

    26.04.2022 - 13:19 |
    Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam kararı! En düşük emekli aylıkları artıyor! Tarih verildi...

    14 milyona yakın emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emekli maaşlarına zam yapılacak. Önemli açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

    Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak." dedi.

    "YENİDEN ARTIŞ YAPILACAK"

    Yıl başında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl ortasında yeniden bir artış yapılacak.

    "ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA YARATACAK"

    'Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak?' sorusuna Bakan Bilgin, “Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak” ifadesini kullandı.

    "DEVAMLI OLAN BİR DÜZENLEME OLACAK"

    Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı.

    Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak” dedi. Bilgin yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi.

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