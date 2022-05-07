Emekli maaşının yarısı ödeniyor! Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! 10 yıl şartı...

Ölen sigortalıların eşlerine evli olmamaları şartıyla dul aylığı bağlanmaktadır. Ancak ölen eşin tabi olduğu sigortalılık statüsüne göre farklı şartlar aranmaktadır. Hatta memur ve kamu görevlileri arasında bile dul aylığı açısından ayrım bulunmaktadır. Bu nedenle bağlanan dul aylıklarının miktarları farklı olabilmektedir.



30 YAŞ BÜYÜK MEMURLARLA EVLİ OLANLARIN DURUMU

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısına göre, Özellikle Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak ölen memur ve diğer kamu görevlisi eşten dolayı bağlanacak dul maaşında birçok değişik şartlar bulunmaktadır.

Dul eşin de devlet memuru ya da Emekli Sandığı veya 4/1-c kapsamında kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı alması, bağlanacak dul aylığını etkilemektedir. Buna göre dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını hem de dul aylığını birlikte alabilmekte ancak, bağlanan dul aylığı oranı %50’yi geçememektedir.

Dul eşin SSK ya da Bağ-Kur kapsamında kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı alması durumunda ise bağlanacak dul aylığını belirtilen şekilde düşürmemektedir.

Emekli Sandığı mevzuatında dul eşlere ilişkin aranan enteresan hükümlerden biri de Emekli Sandığı sigortalısı (iştirakçi) karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispette aylık bağlanmasıdır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise aylık tam olarak ödenmektedir.