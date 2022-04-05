Bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika! Hesaplara yatacak! Tek tek hesaplandı! 4 bin lira...

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak. Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor.

2 MAYIS'TAN ÖNCE MAAŞ HESAPLARINDA OLACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE DE ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

En düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE YATACAK

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkânı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.

TAHMİNLER ARKA ARKAYA GELDİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

4 BİN LİRA İKRAMİYE VERİLECEK

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın Ankara kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK

CNN Türk'te yer alan habere göre yapılacak zammın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak.