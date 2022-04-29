Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Her bayram emeklilere verilen ikramiyede ödeme tarihleri belli olmuştu. SSK, Bağkur, memek emeklisi ve hak sahiplerinin yararlandığı bayram ikramiyelerinde ödemeler bağlı olunan kuruma görte değişiklik gösteriyor. Peki, Bağkur ve emekli sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman? İkramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar…

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklamıştı. 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.