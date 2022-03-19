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    Çalışan HaklarıMaaşlara 560 lira zam göründü! Resmen değişti, binlerce kişiye güzel haber...
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri Maaşlara 560 lira zam göründü! Resmen değişti, binlerce kişiye güzel haber...
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    Maaşlara 560 lira zam göründü! Resmen değişti, binlerce kişiye güzel haber...

    Binlerce kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan karar ileinfaz koruma memurlarına müjde geldi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile infaz koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı verilmesi ile maaşlarında 560 lira artış olacağı bildirildi.

    19.03.2022 - 17:42 | | İHA
    Maaşlara 560 lira zam göründü! Resmen değişti, binlerce kişiye güzel haber...

    İnfaz koruma memurlarını ilgilendiren karar. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 olmak üzere toplam bin tane infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanabilecek. İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasına imkan tanınması nedeniyle tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16 bin 359 infaz koruma memurunun maaşlarında 560 lira artış olması bekleniyor. Karar ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde çalışan 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanabilecek.

     

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