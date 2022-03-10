KÄ±dem tazminatÄ±, iÅŸÃ§inin aynÄ± iÅŸ yerinde 1 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin tamamlamasÄ±yla elde ettiÄŸi kÄ±demin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. KÄ±dem tazminatÄ±, iÅŸverenin iÅŸÃ§iyi iÅŸten Ã§Ä±karmasÄ± durumunda iÅŸÃ§iye verilen bir hak olarak biliniyor. Ancak bazÄ± durumlarda, iÅŸÃ§inin kÄ±dem tazminatÄ± alabilmesi iÃ§in iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± beklemesine gerek yok. OluÅŸan bazÄ± Ã¶zel durumlarda da Ã§alÄ±ÅŸan istifa etmeden kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± alma hakkÄ±nÄ± elde edebiliyor. Peki, Ä°stifa eden kÄ±dem tazminatÄ± alabilir mi? Ã‡alÄ±ÅŸan istifa ederse kÄ±dem tazminatÄ± nasÄ±l alÄ±r? Kendi isteÄŸi ile iÅŸten ayrÄ±lanÄ±n tazminat hakkÄ± var mÄ±dÄ±r? Ä°ÅŸte Ä°stifa ederek 'kÄ±dem tazminatÄ±' almanÄ±n Ã¼Ã§ yolu!

KIDEM TAZMÄ°NATI NEDÄ°R?

KÄ±dem tazminatÄ±, iÅŸÃ§inin iÅŸyerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca kazandÄ±ÄŸÄ± kÄ±deminin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak iÅŸveren tarafÄ±ndan Ã¶denen tazminattÄ±r. KÄ±dem tazminatÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±r. KÄ±dem tazminatÄ± almanÄ±n baÅŸlÄ±ca kriteri ise iÅŸ akdinin karÅŸÄ± taraf tarafÄ±ndan sonlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olunmasÄ±dÄ±r. Yani iÅŸten atÄ±lmak gerekiyor. Ancak bazÄ± durumlarda ise istifa halinde de kÄ±dem tazminatÄ± Ã¶deniyor.

KIDEM TAZMÄ°NATI NASIL HESAPLANIR?

KÄ±dem tazminatÄ±, iÅŸÃ§inin son aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼crete yol, yemek, sosyal yardÄ±m (eÄŸitim, konut vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brÃ¼t Ã¼cret Ã¼zerinden hesaplanÄ±r.

KIDEM TAZMÄ°NATINA HAK KAZANABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N GEREKEN SÃœRE NEDÄ°R?Â Â Â

KÄ±dem tazminatÄ±, iÅŸÃ§inin Ã§eÅŸitli sebeplerle iÅŸyerinden ayrÄ±lÄ±rken iÅŸveren tarafÄ±ndan iÅŸ kanunu gereÄŸince vermiÅŸ olduÄŸu bir tazminattÄ±r. KÄ±dem tazminatÄ±na hak kazanabilmek iÃ§in Ã¶ncelikle bir yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin doldurulmasÄ± gerekir. Bu sÃ¼re kanuna gÃ¶re 365 gÃ¼ndÃ¼r ve bireylerin kÄ±dem tazminatÄ± haklarÄ±nÄ±n doÄŸabilmesi iÃ§in bu sÃ¼reyi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerekir.

Ä°STÄ°FA EDEN KIDEM TAZMÄ°NATI ALABÄ°LÄ°R MÄ°?

Genel kural, haklÄ± bir sebebi olmadan iÅŸten kendi rÄ±zasÄ±yla ayrÄ±lanÄ±n kÄ±dem tazminatÄ± alamayacaÄŸÄ±dÄ±r. Hatta ki, haklÄ± bir sebebi olmadan iÅŸyerinden ayrÄ±lan iÅŸÃ§i, kÄ±dem tazminatÄ± alamayacaÄŸÄ± gibi, Ã¶nceden yazÄ±lÄ± olarak iÅŸverenine bildirimde bulunmamÄ±ÅŸsa bir de ihbar tazminatÄ± Ã¶demek zorunda kalabilir.

Ä°STÄ°FA EDEREK 'KIDEM TAZMÄ°NATI' ALMANIN ÃœÃ‡ KOLAY YOLU!

Ä°stifa ettiÄŸi halde kÄ±dem tazminatÄ± alabilmenin 3 yolu vardÄ±r.

Bunlardan ilki kadÄ±n iÅŸÃ§inin evlenmesidir. Evlenen kadÄ±n iÅŸÃ§i, bu tarihten itibaren 1 yÄ±l iÃ§inde istifa ederse kÄ±dem tazminatÄ± Ã¶denmek zorundadÄ±r.

Benzer ÅŸekilde erkek iÅŸÃ§i muvazzaf askerlik gÃ¶revini yapmak Ã¼zere istifa etmiÅŸse, ona da kÄ±dem tazminatÄ± Ã¶denmelidir.

AyrÄ±ca emeklilik hakkÄ± kazanan ya da 15 yÄ±l ve 3600 gÃ¼n ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan iÅŸÃ§i de istifa ederek kÄ±dem tazminatÄ± alabilecektir. Tabi, bÃ¼tÃ¼n bu hallerin temel ÅŸartÄ±nÄ±n, iÅŸÃ§inin iÅŸyerinde en az 1 yÄ±l kÄ±deminin varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu vurgulamam gerek. Bir yÄ±llÄ±k kÄ±demi olmayan iÅŸÃ§i, hiÃ§bir ÅŸekilde kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± hak edemez.

Ä°STÄ°FA EDEN HANGÄ° HALLERDE KIDEM TAZMÄ°NATINA HAK KAZANIR?

Fakat iÅŸÃ§i haklÄ± bir neden gÃ¶stererek iÅŸyerinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ise, iÅŸi kendi bÄ±rakmÄ±ÅŸ olsa dahi kÄ±dem tazminatÄ±na hak kazanÄ±r. Ä°ÅŸte iÅŸÃ§i istifa etse bile kÄ±dem tazminatÄ±na hak kazanabileceÄŸi durumlar:

1-Askerlik gÃ¶revi

2- Ã‡alÄ±ÅŸan resmi tatillerde zorla mesai yaptÄ±rmasÄ± ve bu mesai Ã¼cretinin iÅŸÃ§iye ayrÄ±ca Ã¶denmemesi

3- Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±n yasal hakkÄ± olan yÄ±llÄ±k izinlerinin kullandÄ±rÄ±lmamasÄ±

4- SaÄŸlÄ±k problemlerinin iÅŸin yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rekli bir biÃ§imde engel oluÅŸturduÄŸunun belgelenmesi

5- Ä°ÅŸverenin iyi niyet ve ahlak kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunmasÄ±

6- Ä°ÅŸÃ§inin normal Ã¼creti dÄ±ÅŸÄ±ndaki prim, ikramiye, yakacak yardÄ±mÄ±, giyecek yardÄ±mÄ±, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacaklarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi.Â