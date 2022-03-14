İBB çalışanlarına zam! Maaşlara yüzde 54,44 artış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle işçiler arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan çalışanları sevindiren bir haber geldi. Ülkedeki enflasyona dikkat çeken İmamoğlu, işçilere ek zam müjdesi verdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“YÜZDE 54,44 ARTIŞA GİDİYORUZ”

“İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” dedi.