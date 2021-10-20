°
Şehir seçiniz
    BİST2.0410.16EURO15.520.51USD13.640.34ALTIN819.261.10
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Çalışma HayatıAstsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler astsubay olamaz?
    HaberlerÇalışma Hayatı Haberleri Astsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler astsubay olamaz?
    ABONE OL

    Astsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler astsubay olamaz?

    Silahlı kuvvetlerde çalışmak pek çok gencin hayalini kurduğu meslekler arasında yer alıyor. Liseyi bitirmiş olan adaylar, astsubay olmak için başvuru yapabiliyor. Astsubay olmak isteyen kişilerin lisenin bitirilmesi yeterli sayılır. Lise bittikten sonra üniversite sınavlarından aldıkları puanla birlikte askeri mülakatlara girerek yeterli başarı sağlandığı zaman astsubay olunabiliyor.

    20.10.2021 - 11:57 |
    Astsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler astsubay olamaz?

    Astsubay olmanın diğer alternatif ise, üniversitelerin önlisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Üniversitelerin bölümlerinden mezun olan kişiler, TSK'nın duyurusu yayınlandıktan sonra askerlik şubesine başvuruda yaparak katılma hakkı kazanılabilir.

    Astsubay Nasıl Olunur?

    Astsubay olmak isteyen kişileri bazı zorlu sınavlar ve mülakatlar bekliyor. Ama kişilerin astsubay olma şartlarını taşıması durumunda sınavlara çalışarak kazanılabilir. Astsubay sınavlarına başvuru yapan kişiler, askeri kuvvet kurumunun sınavlarından gereken puanları aldıkları zaman da astsubay olma hayallerine kavuşarak, görevlerine başlayabiliyor. Genellikle astsubay olmak için lisenin bitirilmesi yeterli sayılır. Lise bittikten sonra ise, üniversite sınavlarından alınan puan ile birlikte askeri mülakatlara girerek başarının yeterli görüldüğü hallerde astsubay olunabilir.

    Astsubay olmanın diğer alternatif ise, üniversitelerin önlisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Üniversitelerin bölümlerinden mezun olan kişiler, TSK'nın duyurusu yayınlandıktan sonra askerlik şubesine başvuruda yaparak katılma hakkı kazanılabilir.

    Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

    Astsubay olmanın başlıca şartları şunlardır;

    Lise ya da dengi okullardan mezun olmak, 2 yıllık veya 4 senelik üniversitelerin fakültelerden mezun olmak,

    4 senelik fakülteleri bitiren kişilerin 28 yaş üstü olmaması,

    2 senelik fakülteleri bitiren kişiler için de 26 yaş üstü olmama şartı aranır.

    Vücut yapısı düzgün ve sağlam olması, vücudunda herhangi bir sorunun olmaması,

    Diş yapısının kusursuz olması,

    Vücutta herhangi yanık, çizik, dövme gibi durumlar olmaması,

    TSK'nın belirlediği boy ölçü oranına sahip olmaktır. Erkeklerde ise, minimum boyun 1.64, kadınlarda ise, 1.58 boy olması şarttır.

    Adaylardan askeri hastaneye sevk edilerek sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması durumunda ise, 50 soruluk bir yazılı sınava girilir. Bu sınavlar sonucunda ise, minimum 70 puan alınması gerekir. Aynı zamanda sınavın kazanıldığı takdirde son olarak adaylar, mülakat sürecine tabi tutulur.

    Kimler Astsubay Olamaz?

    Vücudunda herhangi bir kusur ve sağlık sorunu bulunan kişiler astsubay olamaz. Astsubay olabilmek için sağlık raporu alınması şarttır. Aynı zamanda adayların astsubaylık için belirlenmiş olduğu minimum boy oranlarına sahip olması gerekir. Astsubay adaylarının kamu haklarından mahrum olmamış olması, astsubay şartlarının hepsini eksiksiz olarak taşıması da çok önemlidir. Aynı zamanda TSK'nın düzenlediği sınavlarda başarılı olamayan kişiler, astsubay olamaz. Astsubaylıkta kadınlar ve erkekler için belirlenen boy şartı farklıdır. Kadınların en az 1.58 boya sahip olması gerekirken erkeklerin ise, 1.64 boya sahip olması gerekir.

    GÜNCEL HABERLER

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Sıradaki Haber
    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    Sıradaki Haber