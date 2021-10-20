Astsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler astsubay olamaz?

Astsubay olmanın diğer alternatif ise, üniversitelerin önlisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Üniversitelerin bölümlerinden mezun olan kişiler, TSK'nın duyurusu yayınlandıktan sonra askerlik şubesine başvuruda yaparak katılma hakkı kazanılabilir.

Astsubay Nasıl Olunur?

Astsubay olmak isteyen kişileri bazı zorlu sınavlar ve mülakatlar bekliyor. Ama kişilerin astsubay olma şartlarını taşıması durumunda sınavlara çalışarak kazanılabilir. Astsubay sınavlarına başvuru yapan kişiler, askeri kuvvet kurumunun sınavlarından gereken puanları aldıkları zaman da astsubay olma hayallerine kavuşarak, görevlerine başlayabiliyor. Genellikle astsubay olmak için lisenin bitirilmesi yeterli sayılır. Lise bittikten sonra ise, üniversite sınavlarından alınan puan ile birlikte askeri mülakatlara girerek başarının yeterli görüldüğü hallerde astsubay olunabilir.

Astsubay olmanın diğer alternatif ise, üniversitelerin önlisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Üniversitelerin bölümlerinden mezun olan kişiler, TSK'nın duyurusu yayınlandıktan sonra askerlik şubesine başvuruda yaparak katılma hakkı kazanılabilir.

Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Astsubay olmanın başlıca şartları şunlardır;

Lise ya da dengi okullardan mezun olmak, 2 yıllık veya 4 senelik üniversitelerin fakültelerden mezun olmak,

4 senelik fakülteleri bitiren kişilerin 28 yaş üstü olmaması,

2 senelik fakülteleri bitiren kişiler için de 26 yaş üstü olmama şartı aranır.

Vücut yapısı düzgün ve sağlam olması, vücudunda herhangi bir sorunun olmaması,

Diş yapısının kusursuz olması,

Vücutta herhangi yanık, çizik, dövme gibi durumlar olmaması,

TSK'nın belirlediği boy ölçü oranına sahip olmaktır. Erkeklerde ise, minimum boyun 1.64, kadınlarda ise, 1.58 boy olması şarttır.

Adaylardan askeri hastaneye sevk edilerek sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması durumunda ise, 50 soruluk bir yazılı sınava girilir. Bu sınavlar sonucunda ise, minimum 70 puan alınması gerekir. Aynı zamanda sınavın kazanıldığı takdirde son olarak adaylar, mülakat sürecine tabi tutulur.

Kimler Astsubay Olamaz?

Vücudunda herhangi bir kusur ve sağlık sorunu bulunan kişiler astsubay olamaz. Astsubay olabilmek için sağlık raporu alınması şarttır. Aynı zamanda adayların astsubaylık için belirlenmiş olduğu minimum boy oranlarına sahip olması gerekir. Astsubay adaylarının kamu haklarından mahrum olmamış olması, astsubay şartlarının hepsini eksiksiz olarak taşıması da çok önemlidir. Aynı zamanda TSK'nın düzenlediği sınavlarda başarılı olamayan kişiler, astsubay olamaz. Astsubaylıkta kadınlar ve erkekler için belirlenen boy şartı farklıdır. Kadınların en az 1.58 boya sahip olması gerekirken erkeklerin ise, 1.64 boya sahip olması gerekir.