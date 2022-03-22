5 bin 64 personel alınacak! Kadro müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devlete yeni Personel alımı yapılacağını açıkladı. Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'ne toplamda 5 bin 64 personelin alınacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bakanlıkta görev yapmak üzere gerçekleştirecekleri 5 bin 64 kişilik yeni istihdamın Türkiye’ye ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Bakan Kirişci’nin yaptığı paylaşımda yer verilen infografiğe göre bakanlığa, 2 bin 560 Orman Muhafaza Memuru, bin 447 Mühendis, 392 Veteriner Hekim, 196 Destek Personeli, 182 Büro Personeli, 100 koruma Güvenlik Görevlisi, 50 Bekçi, 24 Avukat, 23 Laborant, 23 Biyolog, 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 12 Pilot, 10 Tekniker, 10 Sağlık Teknikeri, 6 Teknisyen ve 6 Helikopter Makinisti alınacak.