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    Bilim ve TeknolojiWhatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var?
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Whatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var?
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    Whatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var?

    Whatsapp mesaj gönderemiyorum hatası yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan Instagram ve Facebook ile birlikte Meta'ya bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden paylaşım yapamadıkları oldu. Peki, Whatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var?

    29.04.2022 - 00:20 |
    Whatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var?

    Whatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Whatsapp mı çöktü? 2022 Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsapp'ta sorun mu var? Kullanıcılar Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum! hatası yaşamakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili son detayları...

    WHATSAPP MI ÇÖKTÜ?

    Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp'a akşam saatleri itibari ile erişmekte sorun oluyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor.

    İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

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