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    Bilim ve TeknolojiUkrayna ve Google Maps, savaşın yıkımını dijitalleştirecek
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    Ukrayna ve Google Maps, savaşın yıkımını dijitalleştirecek

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı açıklama yaparak Google uzmanlarıyla birlikte Ukrayna'nın yıkılan şehirlerinde Rus işgalinin sonuçlarını dijitalleştirmek için bir proje başlattı. Projenin amacı, Ukrayna’nın tahrip olan kent ve köylerini kayıt altına almak olduğu ifade edildi.

    08.04.2022 - 17:18 | | DHA
    Ukrayna ve Google Maps, savaşın yıkımını dijitalleştirecek

    Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Bondarenko dün basına yaptığı açıklamada projenin Irpin şehri ile başladığını söyledi. Bondarenko, Rus işgalcilerin kentlere verdiği tahribatın sokak modunda Google Maps’te yer alacağını ifade etti.

    Ukrayna ve Google Maps, savaşın yıkımını dijitalleştirecek

    İlk sonuçların gelecek haftalarda elde edileceğini belirten Bakan yardımcısı Bondarenko, Irpin'de tahrip olan sokakların ve binaların ilk panoramik fotoğraflarının yayınlanacağı açıkladı.

     

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