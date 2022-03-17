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    Bilim ve TeknolojiTürkiye finaline katılacaklar
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    Türkiye finaline katılacaklar

    Erzurumlu Lise Öğrencilerinin Işgın Bitkisinin Akciğerleri Koruyucu Rollerinin Keşfi Konulu Projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından birinci seçildi. 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bölge Finali 14-17 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirildi.

    17.03.2022 - 13:03 |
    Türkiye finaline katılacaklar

    Proje yarışmasına katılan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve “Işgın otunun deneysel akciğer hasarına karşı akciğer hücrelerini koruyucu potansiyellerinin keşfini” içeren projeleri bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

    Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Muhammet Haktan Kalaoğlu ve Ömer Faruk Korkmaz tarafından hazırlanan ve Biyoloji Öğretmenleri Özlem Türkez’in danışmanlığını yürüttüğü öneri sergiye katılanlar tarafından oldukça beğenilerek yoğun ilgi topladı. Proje kapsamında Erzurum ve çevresi gibi yüksek yerlerde yaygın olarak yetişen ve yaygın olarak tüketilen Işkın (Rheum ribes L.) bitkisinin yeni şifalı yönleri keşfedildi. Birinciliği hak eden proje kapsamında ışgın sulu ekstrelerinin insan akciğer hücre hatlarında hücre ve DNA koruyucu potansiyeli ile bu koruyucu özelliklere ait moleküler genetik temeller ilk kez aydınlatılmış oldu.

    Liseli gençlerin ve danışman öğretmenlerinin bilimsel başarı ve çabaları sonucunda yörenin Işgın otunun belirli konsantrasyonlarda ve uygun miktarlarda tüketildiğinde akciğerlerimizin güçlendirilmesine yönelik sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşeni olabileceği öneriliyor.

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