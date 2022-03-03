Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti

28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2022) açıklamalarda bulunan Turkcell; grubun küresel alandaki gücüne, dijital ihracat çalışmalarına ve 5G konusundaki son gelişmelere değindi.

Ataç Tansuğ: Ülkemize katma değer sağlamak için ‘dijital ihracat’a odaklandık

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Barselona’daki fuarda yaptığı açıklamada “Turkcell olarak farklı ülkelerin farklı iş modellerine göre entegrasyonlar planlıyor ve uyguluyoruz. Teknolojilerimizi stratejik ortaklarla yerelleştiriyor, dijital hizmetlerimizi dünyaya servis ediyoruz. Penetrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemize katma değer sağlamak için ‘dijital ihracat’ çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz. Aktif olarak görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız önemli seçenekler var. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız ve sonuçlandıracağız” dedi.

Turkcell’in dijital servisler alanındaki uluslararası yatırımlarına da değinen Ataç Tansuğ; “Digicell markasıyla Karayipler’de ve Asya Pasifik bölgesinde büyük ve verimli operasyonlar yürütüyoruz. Digicell, bölgede büyük bir operatör haline geldi, 31 ülkeyle anlaşmamız var. Benzer şekilde, Turkcell’in kişisel depolama hizmeti lifeBox da aynı bölgede Billo markasıyla faaliyette. Keza Turkcell TV+’mız o bölgede Play-Go adıyla kullanıma sunuldu. 15 milyon kullanıcısının yüzde 30’unu yurtdışından sağlayan iletişim ve yaşam platformumuz BiP, Türkiye’nin teknolojik markalarından biri olarak küresel pazarda varlığını sürdürüyor” dedi. Dijital servislerdeki gelişmelere de değinen Tansuğ, bir yaşam platformu olarak tanımladıkları BiP’in kabiliyetlerini önümüzdeki dönemde artıracaklarını belirtti.

Serkan Öztürk: Hızlı hizmet için yapay zeka kullanıyoruz

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ise şunları söyledi: “Yapay zeka alanında iş senaryoları çok çeşitlenmeye başladı. Güçlü donanımlarla desteklendiğinde senaryolar daha da zenginleşiyor. Fuarda da her stantta bir örnek görebiliyoruz. Turkcell olarak değerlendirdiğimizde, kendi tarafımızda görüntü işleme ve chatbot gibi çağrı merkezlerine yardımcı olurken aynı zamanda insanların hızlı hizmet almasını sağlayacak yapay zeka çözümleri kullanıyoruz. Ayrıca otizmli çocuklarımıza sunduğumuz eğitici platformlar gibi sosyal sorumluluk projelerimiz de devam ediyor.”

Gediz Sezgin: 5G konusunda özellikle birçok sanayi kolu için yenilikçi uygulamalar öne çıkıyor

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de yaptığı açıklamada, “5G konusunda özellikle birçok sanayi kolu için yenilikçi uygulamalar öne çıkıyor. Ancak son kullanıcıya doğrudan hitap edecek servisler henüz olgunlaşma seviyesine ulaşmadı. Nihai kullanıcı olarak halihazırda güçlü 4.5G altyapısı üzerinden de kaliteli hizmet alabiliyoruz. Dolayısıyla 5G teknolojisi; ilk etapta endüstri, lojistik, madencilik, sağlık, ulaşım gibi alanların verimliliğini artıracak. Turkcell olarak mevcut 4.5G altyapımızla mobilde 1.6 Gbps hızı sağlayabilen dünyadaki ilk üç operatörden biriyiz. Öte yandan 5G’de yerlilik konusu da 2015 yılından bu yana gündemimizde yer alıyor. Altyapılar hazır hale geldiğinde 5G teknolojisini ülkemize sağlıklı biçimde sunma imkanına sahip olacağız. 2024 yılında 3GPP versiyon 18’in lanse edilmesiyle birlikte düşük gecikme süreleri ve yoğun bağlantı altyapısı özelliği hayata geçince 5G, daha verimli hale gelecek” dedi.



